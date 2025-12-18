Conte | Elmas manca che lo metto in porta poi ha giocato in ogni ruolo
Dopo la vittoria contro il Milan in semifinale di Supercoppa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha commentato con entusiasmo le prestazioni della squadra e le scelte tattiche. Tra le dichiarazioni, spiccano quelle su Elmas, elogiato per la sua versatilità e impegno in ogni ruolo. Le parole di Conte riflettono la determinazione e la fiducia che il Napoli sta dimostrando in questa stagione cruciale.
Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la vittoria contro il Milan nella semifinale di Supercoppa Le parole di Conte. Conte soddisfatto per risultato e prestazione? « C’è poco da dire a questi ragazzi anche perché ribadire sempre le stesse è un po’ noioso. Ma quando ti ritrovi a giocare ogni tre giorni con pochi calciatori è inevitabile che alcune volte ti trovi ad andare a vuoto, come è capitato e capiterà ancora. I ragazzi oggi hanno dimostrato che volevamo fare una partita seria e onorare lo scudetto, che eravamo qui non per invito. Ci siamo goduti la serata contro un’ottima squadra e bene così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
