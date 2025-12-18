Dopo la vittoria contro il Milan in semifinale di Supercoppa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha commentato con entusiasmo le prestazioni della squadra e le scelte tattiche. Tra le dichiarazioni, spiccano quelle su Elmas, elogiato per la sua versatilità e impegno in ogni ruolo. Le parole di Conte riflettono la determinazione e la fiducia che il Napoli sta dimostrando in questa stagione cruciale.

© Ilnapolista.it - Conte: «Elmas manca che lo metto in porta, poi ha giocato in ogni ruolo»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la vittoria contro il Milan nella semifinale di Supercoppa Le parole di Conte. Conte soddisfatto per risultato e prestazione? « C’è poco da dire a questi ragazzi anche perché ribadire sempre le stesse è un po’ noioso. Ma quando ti ritrovi a giocare ogni tre giorni con pochi calciatori è inevitabile che alcune volte ti trovi ad andare a vuoto, come è capitato e capiterà ancora. I ragazzi oggi hanno dimostrato che volevamo fare una partita seria e onorare lo scudetto, che eravamo qui non per invito. Ci siamo goduti la serata contro un’ottima squadra e bene così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche: Elmas: “Oggi è mancato il gol. Ruolo? Ecco come mi sto trovando con Conte”

Leggi anche: Piuttosto che farti giocare, metto uno in meno | Noa Lang completamente fuori di testa: Conte ha deciso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Antonio Conte: “Oggi molto bene come squadra!!” - Il Napoli incontrerà la vincente tra Inter e Bologna Le sue parole: “C’è poco da dire ai ragazzi. 100x100napoli.it