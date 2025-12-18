Conte e Schlein contro Meloni ma divisi sull' Ucraina Caos risoluzioni a sinistra

Le tensioni tra Conte e Schlein si scontrano con la fermezza di Meloni, mentre sulle questioni ucraine si aprono profonde crepe all’interno della sinistra. La distanza tra Pd e M5S si amplia, come due pianeti in rotta di collisione, in un panorama politico sempre più frammentato e caotico. La scena politica italiana si muove all’interno di un vortice di divergenze che minacciano di scuotere gli equilibri consolidati.

Come gli abissi marini, una distanza sempre più abissale. Quella che separa il Pd dal M5S, pianeti diversi spinti sull'orlo di una collisione che si avvicina paurosamente. Succede ancora una volta sulla politica internazionale, nel giorno delle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo di oggi e domani. La buccia di banana è l'Ucraina, scivoloso terreno di confronto per una coalizione che non riesce a decollare: il campo largo. E che a Montecitorio e a Palazzo Madama si presenta in ordine sparso, con sei risoluzioni diverse (Pd, 5stelle, Avs, Iv, Azione, +Europa). Testi che vanno letti per capire il livello di inconciliabilità, altro che programma comune. 🔗 Leggi su Iltempo.it

