Conte dopo Napoli-Milan | Prestazione vera spirito giusto e finale meritata

Dopo la sfida tra Napoli e Milan in Supercoppa Italiana, Antonio Conte ha elogiato la prestazione dei partenopei, sottolineando l'impegno autentico, lo spirito combattivo e il risultato finale che premia la squadra più meritevole. Un match intenso e appassionante che ha messo in luce la forza e la determinazione del Napoli, pronto a conquistare nuovi traguardi.

© Forzazzurri.net - Conte dopo Napoli-Milan: "Prestazione vera, spirito giusto e finale meritata" Il Napoli supera il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana mostrando intensità, compattezza e una . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri - Al termine della sfida tra Napoli e Milan di oggi, giovedì 18 dicembre, non c'è stata la consueta stretta di mano tra i due allenatori. adnkronos.com

Supercoppa Italiana 2025, Napoli-Milan 2-0: Conte in finale - Nella semifinale di Riad gli uomini di Antonio Conte hanno superato per 2- lapresse.it

Conte cerca un segnale dopo due ko tra campionato e Champions, Allegri non vuole un Natale con due obiettivi già falliti - facebook.com facebook

#Conte dopo Udinese-Napoli diretta: conferenza stampa e interviste LIVE x.com

