Il Napoli di Conte si prepara a una svolta tattica significativa, con il ritorno di Politano tra i titolari e alcune variazioni nella formazione. Tra conferme e novità, il tecnico cambia volto alla squadra, puntando su Elmas e Neres per sostenere Hojlund, in un match che potrebbe riaprire prospettive e mettere tutto in discussione. La sfida contro il Milan si annuncia decisiva per il futuro partenopeo.

Conte contro il Milan rimette tutto in discussione: Politano torna titolare (Tuttosport)

Adesso il Napoli di Conte cambia. Qualcuno resta una garanzia, altri no. Scrive Raffaele Auriemma per Tuttosport: “Il tecnico mette in panchina Beukema e Lang, sposta Di Lorenzo nei tre centrali e piazza Elmas, molto apprezzato dall’allenatore, di fianco a Neres per dare supporto a Hojlund, a lungo corteggiato dai rossoneri la scorsa estate. E Politano? Anche lui giocherà titolare, ma agirà da esterno destro a tutta fascia, perché Conte non lo considera più un attaccante. Ci sarà fino all’ultimo il ballottaggio tra Buongiorno e Juan Jesus, con l’ex Toro in leggero vantaggio, per il ruolo di terzo centrale insieme al capitano e a Rrahmani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

