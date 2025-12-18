Conte contro il Milan rimette tutto in discussione | Politano torna titolare Tuttosport
Il Napoli di Conte si prepara a una svolta tattica significativa, con il ritorno di Politano tra i titolari e alcune variazioni nella formazione. Tra conferme e novità, il tecnico cambia volto alla squadra, puntando su Elmas e Neres per sostenere Hojlund, in un match che potrebbe riaprire prospettive e mettere tutto in discussione. La sfida contro il Milan si annuncia decisiva per il futuro partenopeo.
Adesso il Napoli di Conte cambia. Qualcuno resta una garanzia, altri no. Scrive Raffaele Auriemma per Tuttosport: “Il tecnico mette in panchina Beukema e Lang, sposta Di Lorenzo nei tre centrali e piazza Elmas, molto apprezzato dall’allenatore, di fianco a Neres per dare supporto a Hojlund, a lungo corteggiato dai rossoneri la scorsa estate. E Politano? Anche lui giocherà titolare, ma agirà da esterno destro a tutta fascia, perché Conte non lo considera più un attaccante. Ci sarà fino all’ultimo il ballottaggio tra Buongiorno e Juan Jesus, con l’ex Toro in leggero vantaggio, per il ruolo di terzo centrale insieme al capitano e a Rrahmani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Politano torna titolare dopo un mese. Chi gli fa posto e il messaggio di Conte
Leggi anche: Napoli-Milan, Conte cambia: Politano rilanciato, torna Lobotka
Allegri: “Come stanno Leao e Fofana. Napoli arrabbiato, Conte in questi momenti di difficoltà...”; Probabili formazioni Napoli-Milan: le scelte di Conte e Allegri; Tuttosport: L’Inter li rimette in fila.
Conte contro il Milan rimette tutto in discussione: Politano torna titolare (Tuttosport) - Napoli cambia con Conte: nuove scelte tattiche, emergenza infortuni e voglia di riscatto contro il Milan in semifinale. ilnapolista.it
Napoli, con il Milan possibili scelte inedite per Conte: torna Politano, sorpresa in attacco? - Alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan, in casa Napoli si ragiona su un cambio di spartito. tuttomercatoweb.com
Il Napoli punta anche sulla voglia di rivincita di Conte: col Milan a settembre finì male - L’Arabia e l’orgoglio: la sfida vale la finale contro una tra Inter e Bologna, ma c'è anche il riscatto dopo la prima sfida stagionale. msn.com
Di Lorenzo nella difesa a 3, la formazione del Napoli contro il Milan: "Conte fa 5 cambi" https://bit.ly/4j94HF6 - facebook.com facebook
Supercoppa, subito Conte contro Allegri: Napoli-Milan per la finale senza Lukaku e Leao x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.