Dopo due anni di crescita, il settore dei beni durevoli rallenta, con consumi in calo nel 2025. Secondo le stime, il comparto registrerà una diminuzione del 2,4% in valore e del 2,3% in volume, con una spesa totale che scende da 79 a 77,1 miliardi di euro. Una frenata che riflette un cambiamento nelle abitudini di consumo e nelle dinamiche di mercato.

© Iltempo.it - Consumi: Findomestic, frenata beni durevoli con -2,4%

Roma, 17 dic. (AdnkronosLabitalia) - Dopo due anni di crescita il motore dei beni durevoli si ferma: a fine 2025 il comparto segnerà consumi in calo del 2,3% in volume e del 2,4% in valore, per una spesa complessiva che da 79 miliardi scivola a 77,1 miliardi. È la fotografia scattata dal 32° Osservatorio Findomestic, realizzato insieme a Prometeia, per un mercato che resta comunque su livelli più alti rispetto al pre-Covid, non per un aumento dei volumi acquistati ma esclusivamente per l'incremento dei prezzi che in 6 anni sfiora il 20%. A determinare il segno meno è soprattutto la mobilità, il segmento che da solo vale il 57% della spesa delle famiglie in beni durevoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Consumi: Findomestic, frenata beni durevoli con -2,4%

Leggi anche: Consumi, nuova frenata a settembre in Lombardia: siamo sotto i valori del 2024, ma cresce la spesa per il benessere

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Consumi: Findomestic, frenata beni durevoli con -2,4%; Osservatorio Findomestic, beni durevoli in calo nel 2025: consumi giù del 2,3%. Pesa la contrazione del settore auto; Natale: boom furti in casa rispetto al resto dell’anno, ecco consigli dell’esperto; Hyundai Bayon MY26: l’Urban SUV che punta su tecnologia e razionalità.

Consumi: Findomestic, frenata beni durevoli con -2,4% - Dopo due anni di crescita il motore dei beni durevoli si ferma: a fine 2025 il comparto segnerà consumi in calo ... iltempo.it

Beni durevoli: consumi in calo, prezzi aumentati del 20% - Secondo l’Osservatorio annuale 2025 di Findomestic dopo due anni di crescita sono in calo sia i volumi (- teleborsa.it