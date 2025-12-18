Nel cuore di Bruxelles si svolgono decisioni cruciali sul finanziamento di Kiev, tra tensioni e scontri verbali: Tusk avverte con un

A Bruxelles si vota su come finanziare il prestito di riparazione a Kiev, con gli asset russi o con gli eurobond. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: "Difese aeree operative nel nord della capitale"; Consiglio europeo al buio sull'Ucraina. I dubbi di Meloni sull'uso degli asset russi; Guerra ucraina, via libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi. Trump: «Abbiamo fatto molti progressi sul conflitto

Consiglio europeo, asset russi al centro. Tusk: «Soldi oggi o sangue domani in Europa». Merz: «Troveremo una soluzione» - Per i leader Ue la «scelta» è semplice: «O soldi oggi o sangue domani. ilmessaggero.it