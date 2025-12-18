Consiglio Ue sugli asset Tusk | Soldi oggi o sangue domani Orban | Questione morta | Gli insulti di Putin | Leader europei maiali?
Nel cuore di Bruxelles si svolgono decisioni cruciali sul finanziamento di Kiev, tra tensioni e scontri verbali: Tusk avverte con un
A Bruxelles si vota su come finanziare il prestito di riparazione a Kiev, con gli asset russi o con gli eurobond. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Elezioni regionali Marche, urne aperte oggi e domani, Acquaroli (cdx) contro Ricci (csx), al voto anche Valle d’Aosta per rinnovo Consiglio regionale
Leggi anche: Asset russi, Orban: “Ungheria non toccherà i soldi di altri, non siamo ladri”
Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Consiglio europeo al buio sull’Ucraina. I dubbi di Meloni sull’uso degli asset russi; Guerra ucraina, via libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi. Trump: «Abbiamo fatto molti progressi sul conflitto....
Consiglio europeo, asset russi al centro. Tusk: «Soldi oggi o sangue domani in Europa». Merz: «Troveremo una soluzione» - Per i leader Ue la «scelta» è semplice: «O soldi oggi o sangue domani. ilmessaggero.it
Si apre il Consiglio europeo, Von der Leyen: 'Il rischio sugli asset russi deve essere condiviso da tutti' - La presidente della Commissione Ue all'arrivo al vertice: 'Non lo lasceremo senza una soluzione per finanziamenti a Kiev'. ansa.it
Asset russi congelati, per usarli è determinante l’ultimo Consiglio Ue dell’anno. Ma l’Europa si presenta sgretolata - L'Unione europea divisa sull'utilizzo degli asset russi congelati per sostenere l'Ucraina. ilfattoquotidiano.it
Meloni verso il Consiglio Ue: “Niente forzature sugli asset russi” - facebook.com facebook
#Orban: la confisca degli asset russi non è più nell’agenda del Consiglio Ue x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.