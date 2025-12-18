Consiglio Ue sugli asset Tusk | Soldi oggi o sangue domani Orbán | Questione morta | Gli insulti di Putin | Leader europei maiali?
Al centro del dibattito europeo, il Consiglio Ue si confronta sulle modalità di finanziamento del prestito di riparazione a Kiev, tra asset russi e eurobond. Tusk avverte: «Soldi oggi o sangue domani», mentre Orbán minimizza, definendo la questione «morta». Nel frattempo, Putin lancia insulti ai leader europei, definendoli «maiali», mentre Bruxelles si prepara al voto decisivo.
A Bruxelles si vota su come finanziare il prestito di riparazione a Kiev, con gli asset russi o con gli eurobond. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Ucraina, fondi russi e Mercosur i temi caldi del Consiglio europeo. Von der Leyen: I rischi siano condivisi; Ue, no ai soldati in Ucraina e prudenza sugli asset russi: la linea di Meloni in vista del Consiglio; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”.
