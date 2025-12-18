Consiglio Ue sugli asset Tusk | Soldi oggi o sangue domani Orbán | Questione morta | Gli insulti di Putin | Leader europei maiali?

Al centro del dibattito europeo, il Consiglio Ue si confronta sulle modalità di finanziamento del prestito di riparazione a Kiev, tra asset russi e eurobond. Tusk avverte: «Soldi oggi o sangue domani», mentre Orbán minimizza, definendo la questione «morta». Nel frattempo, Putin lancia insulti ai leader europei, definendoli «maiali», mentre Bruxelles si prepara al voto decisivo.

Ucraina, fondi russi e Mercosur i temi caldi del Consiglio europeo. Von der Leyen: I rischi siano condivisi; Ue, no ai soldati in Ucraina e prudenza sugli asset russi: la linea di Meloni in vista del Consiglio; Ucraina, vertice Ue: uso asset russi per prestito a Kiev unica opzione. Mosca respinge la tregua di Natale; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”.

consiglio ue asset tuskAsset russi sul tavolo del Consiglio Ue. Tusk: «Soldi oggi o sangue domani, i leader facciano una scelta» - Il premier polacco: «Non si tratta del futuro dell’Ucraina, ma dell’intera Europa». unionesarda.it

consiglio ue asset tuskConsiglio europeo, asset russi al centro. Tusk: «Soldi oggi o sangue domani in Europa». Merz: «Troveremo una soluzione» - Per i leader Ue la «scelta» è semplice: «O soldi oggi o sangue domani. ilmessaggero.it

consiglio ue asset tuskAsset russi, Tusk: “Soldi oggi o sangue domani”. Von der Leyen: “Supporto il Belgio, tutti condividano il rischio” - Primo giorno di Consiglio europeo, la presidente della Commissione promette: "Non ce ne andremo senza un accordo" ... ilfattoquotidiano.it

