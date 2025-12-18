Consiglio Ue l' arrivo di Zelensky a Bruxelles

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Bruxelles, pronto a partecipare a incontri bilaterali e a un discorso al Consiglio europeo. L’arrivo di Zelensky sottolinea l’importanza del rapporto tra Ucraina e Unione Europea, in un momento di crescente attenzione internazionale. La sua visita evidenzia l’impegno europeo nel sostenere l’Ucraina nel contesto attuale, rafforzando la cooperazione e la solidarietà tra le parti.

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Bruxelles, dove dovrebbe tenere un discorso al Consiglio europeo e una serie di incontri bilaterali. La visita arriva in un momento di intensi colloqui diplomatici su un accordo di pace tra Russia e Ucraina.

Zelensky: 'Bene la proposta sugli asset'. La Banca centrale russa: 'Faremo causa se verranno usati o bloccati' - Von der Leyen: 'Non lasceremo il vertice senza una soluzione per finanziamenti a Kiev'. ansa.it

CONSIGLIO EUROPEO | Si apre il summit a Bruxelles, von der Leyen all'arrivo: 'Il rischio sugli asset russi deve essere condiviso da tutti, non lasceremo il vertice senza una soluzione per i finanziamenti a Kiev' #ANSA - facebook.com facebook

