consiglio ue fermo sul mercosur la protesta dei trattori infiamma bruxelles meloni rassicura lula ma risposte agli agricoltori

Le proteste degli agricoltori europei infiammano Bruxelles, con migliaia di trattori che attraversano le strade in segno di protesta contro le politiche agricole europee. Il Consiglio Ue mantiene la sua posizione sul Mercosur, mentre Meloni rassicura Lula, promettendo risposte concrete agli agricoltori. Disordini e tensioni si susseguono in un clima di scontro tra istituzioni e realtà rurale, evidenziando le sfide del settore agricolo europeo.

Disordini e scontri durante la marcia attraverso le strade di Bruxelles di migliaia di agricoltori venuti da tutta Europa per protestare contro le politiche europee, a iniziare dalla Politica agricola europea. Proprio mentre il Consiglio Ue discute anche l’accordo di libero scambio previsto tra l’Unione e i cinque paesi attivi del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia), che eliminerebbe progressivamente i dazi su quasi tutti i beni scambiati tra i due blocchi nei prossimi 15 anni. Discute, ma senza trovare un accordo, almeno nel primo giorno di Consiglio. L’Ue spera ancora nell’intesa entro sabato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

