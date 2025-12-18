Consiglio territoriale di Piangipane Luca Cacciatore nuovo vicepresidente dopo le dimissioni di Carnicella

Durante la seduta del 17 dicembre, il Consiglio territoriale di Piangipane ha eletto all’unanimità Luca Cacciatore come nuovo vicepresidente, in seguito alle dimissioni di Carnicella. La riunione ha riguardato l’approvazione dell’elenco dei lavori pubblici e del bilancio di previsione 2026-2028, segnando un momento importante per la guida del territorio e la continuità delle attività istituzionali.

Durante la seduta del 17 dicembre, il Consiglio territoriale area 6 Piangipane, in occasione della seduta relativa alla richiesta di parere sull'elenco annuale dei lavori pubblici e del bilancio di previsione 2026-28, ha eletto all'unanimità Luca Cacciatore come nuovo vicepresidente del Consiglio dopo le dimissioni di Carnicella.

OGGI SI RIUNISCONO I CONSIGLI TERRITORIALI DI PIANGIPANE E RAVENNA SUD Oggi, mercoledì 17 dicembre, si riuniranno, ognuno nella propria sede, i consigli territoriali di Piangipane e Ravenna sud. Il consiglio territoriale di Piangipane, si terrà alle - facebook.com facebook

