Consiglio sul mini appalto alla ditta della consigliera | Clima da regolamento dei conti atti usati per fare pressione

Il clima attuale si presenta teso, con atti amministrativi che sembrano piegarsi a logiche politiche e diventare strumenti di pressione. La situazione ricorda un regolamento di conti, creando un ambiente poco sereno e poco trasparente. È fondamentale ristabilire un clima di collaborazione e rispetto, affinché le decisioni siano basate su criteri oggettivi e condivisi, garantendo così trasparenza e correttezza nelle scelte amministrative.

Un clima da regolamento di conti con gli atti amministrativi che si piegano a logiche politiche e che sarebbero utilizzati come strumento di pressione. È questo il senso delle parole della consigliera comunale di "Aversa Azzurra" Adele Ferrara che annuncia la sua assenza al consiglio comunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Mini appalto alla ditta di famiglia della consigliera, il caso in consiglio nel pieno della crisi politica Leggi anche: Mini appalto ai familiari della consigliera provoca nuove tensioni in maggioranza La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mini appalto alla ditta di famiglia della consigliera, il caso in consiglio nel pieno della crisi politica; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 17 dicembre 2025. Consiglio di Stato conferma appalto a “Legnotek“ - Il Consiglio di Stato ha confermato l'aggiudicazione dell'appalto per la nuova scuola media di Altopascio alla ditta Legnotek, dopo il ricorso del secondo classificato. lanazione.it Torrette e il nodo del maxi-appalto: la ditta vince, l’ospedale fa ricorso - Con una determina firmata nei giorni scorsi dal direttore generale di Aou Armando Gozzini, lè stato dato l’incarico all’avvocato Maurizio Boifava del Foro di Monza per incardinare il ricorso al ... corriereadriatico.it "Mense scolastiche, ditta scelta per la qualità" - L’assessore all’Istruzione Borghi in consiglio comunale ha difeso l’appalto: "Punteggio tecnico prevalente rispetto al ribasso sul prezzo" La polemica sui disservizi del servizio mensa nelle scuole ... ilrestodelcarlino.it Digestione messa alla prova dalle feste Abbiamo preparato una mini-guida con i prodotti più utili... così sai già cosa può fare al caso tuo Ricorda: mangia con calma, evita le abbuffate e resta idratato. ...E se hai bisogno di un consiglio, ti aspettiamo in Fa - facebook.com facebook

