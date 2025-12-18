Consiglio Regionale ok agli eletti Si va in Aula dopo Natale | per la presidenza è derby nel Pd

Il Consiglio Regionale si prepara a tornare in Aula dopo le festività natalizie, con gli eletti ufficialmente confermati dagli uffici elettorali e il presidente della Giunta proclamato. Intanto, nel Pd infuria il duello per la presidenza, aprendo un derby interno che promette di ridefinire gli equilibri politici. Un nuovo capitolo si apre nella politica regionale, tra conferme e sfide in vista della ripresa dei lavori.

© Ilmattino.it - Consiglio Regionale, ok agli eletti. Si va in Aula dopo Natale: per la presidenza è derby nel Pd Gli uffici elettorali hanno concluso il loro lavoro. La scorsa settimana c?è stata la proclamazione del presidente della Giunta regionale. Ieri mattina, invece, è toccato ai. 🔗 Leggi su Ilmattino.it Leggi anche: “Tumulti in aula”: l’opposizione occupa i banchi della presidenza del Consiglio Regionale. Cos’è successo Leggi anche: Consiglio regionale, gli auguri di Occhiuto ai neo eletti nell’ufficio di presidenza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. OK del Nazionale a un credito di 3,525 miliardi per il traffico regionale dei viaggiatori; Regione Campania, Fico: ok ai consiglieri, resta il nodo giunta, slitta il congresso Pd; Paga minima in appalti pugliesi, la Consulta respinge il ricorso del governo: «Giusto escludere chi non paga abbastanza i dipendenti»; La riforma della sanità in Liguria, maratona in Consiglio per l’ok. Al via la 12ª legislatura del Consiglio regionale del Veneto - Zaia nuovo presidente del Consiglio Regionale, Pressi capogruppo di maggioranza ... giornaleadige.it

Consiglio Veneto, ok al piano triennale 2025-27 su iniziative e interventi nel settore immigrazione - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 32 voti favorevoli e 9 astenuti, il piano triennale di massima 2025- ansa.it

La riforma della sanità in Liguria, maratona in Consiglio per l’ok - Genova – Ci si attende una due giorni di maratona in consiglio regionale, oggi e domani, con alto rischio di prolungamento serale delle discussioni. ilsecoloxix.it

Consiglio regionale della Campania, ok a mozione su ospedali di comunità

Consiglio regionale della Lombardia: un 2025 di intensa attività legislativa e politica. Nel corso di 40 sedute, comprese quelle dedicate alla sessione di bilancio, l’Aula ha approvato 25 leggi, 12 proposte di atto amministrativo, 11 risoluzioni e discusso 29 prop - facebook.com facebook

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE Ore 16.30– aula consiliare L'ordine del giorno ow.ly/vRe350XK7Ak #ConsiglioRegionale #BilancioRegionale #LeggeDiStabilita #Lazio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.