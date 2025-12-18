Consiglio Europeo e gli asset russi Zelensky a Bruxelles
Il Consiglio Europeo si riunisce a Bruxelles in un momento cruciale, con il focus sull'analisi degli asset russi e le implicazioni geopolitiche. Zelensky, presente in presenza, rafforza il ruolo dell'Ucraina nel dibattito, sottolineando l'importanza di una strategia condivisa per affrontare le sfide attuali e rafforzare la cooperazione internazionale.
Il presidente ucraino Zelensky è a Bruxelles, dove parteciperà in presenza al consiglio dell’Ue che deciderà anche sul dossier degli asset russi. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
L'uso degli asset russi nella bozza del Consiglio europeo, Costa: 'Non usciremo senza una decisione finale' - Von der Leyen: 'Non lasceremo il vertice senza una soluzione per finanziamenti a Kiev'. ansa.it
Consiglio europeo, Merz: "Su asset russi troveremo una soluzione". Orban: "Idea stupida" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consiglio europeo, Merz: 'Su asset russi troveremo una soluzione'. tg24.sky.it
Consiglio europeo, von der Leyen: "Il rischio sugli asset russi deve essere condiviso da tutti". Muro di Orban: "Proposta stupida, non c'è sostegno" - Uso degli asset russi nella bozza Il 27 leader si siederanno al tavolo del summit con due testi separati, frutto delle numerose limature degli ... affaritaliani.it
Le parole della premier alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo - facebook.com facebook
Consiglio europeo 18/19 dicembre 2025. Anche sul bilancio dell’Unione europea 2028-2034. La proposta dell’Italia: bilancio più moderno, più efficace e più vicino alle esigenze reali dei cittadini. Leggi “Non accetteremo di pagare di più per ottenere di meno”. x.com
