Consiglio comunale approvato il bilancio di previsione 2026 | Visione solida e responsabile per il futuro di Pisa

Dopo un intenso dibattito durato 45 ore, il Consiglio comunale di Pisa ha approvato il bilancio di previsione 2026, segnando una svolta verso una visione solida e responsabile per il futuro della città. La discussione, ricca di schermaglie dialettiche, ha confermato l’impegno delle istituzioni nel delineare un percorso chiaro per il prossimo triennio.

© Pisatoday.it - Consiglio comunale, approvato il bilancio di previsione 2026: "Visione solida e responsabile per il futuro di Pisa" Al termine di 45 ore di dibattito, a tratti anche duro e denso di schermaglie dialettiche parecchio concitate tra i banchi della maggioranza e quelli dell'opposizione, il Consiglio comunale di Pisa ha approvato nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre il bilancio di previsione 2026.

A Fabriano approvato il Bilancio preventivo 2026, spunta la tassa di soggiorno - Il Consiglio comunale di Fabriano (Ancona) ha approvato il Bilancio preventivo 2026 e triennale 2026- ansa.it

Il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2026-2028 - Il Consiglio comunale di Siena, nella seduta che si è tenuta oggi, giovedì 18 dicembre, ha approvato il bilancio di previsione 2026- antennaradioesse.it

