Consiglio comunale approvato il bilancio di previsione 2026 | Visione solida e responsabile per il futuro di Pisa

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un intenso dibattito durato 45 ore, il Consiglio comunale di Pisa ha approvato il bilancio di previsione 2026, segnando una svolta verso una visione solida e responsabile per il futuro della città. La discussione, ricca di schermaglie dialettiche, ha confermato l’impegno delle istituzioni nel delineare un percorso chiaro per il prossimo triennio.

Al termine di 45 ore di dibattito, a tratti anche duro e denso di schermaglie dialettiche parecchio concitate tra i banchi della maggioranza e quelli dell'opposizione, il Consiglio comunale di Pisa ha approvato nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre il bilancio di previsione 2026.Il bilancio di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

