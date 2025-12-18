Conflitto di interessi in Asm la politica che oggi critica due anni fa è stata protagonista del closing con Acea

Una nota della Rsu di Asm Terni chiarisce la vicenda del presunto conflitto di interessi dell’amministratore delegato Tiziana Buonfiglio, sollevato recentemente da un’interrogazione al sindaco Stefano Bandecchi. La polemica si inserisce in un contesto di critiche politiche all’azienda, mentre due anni fa Asm stessa ha vissuto un momento cruciale di closing con Acea. La questione rimane al centro del dibattito locale.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota della Rsu aziendale di Asm Terni sulla vicenda del presunto conflitto di interessi in capo all’amministratore delegato dell’azienda, Tiziana Buonfiglio, sollevato da un’interrogazione al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, da parte del consigliere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Terni, interrogazione in consiglio comunale: "Verificare il potenziale conflitto d'interessi dell'amministratore delegato di ASM"

Leggi anche: Asm-Acea, Tiziana Buonfiglio: “Non sussiste alcun conflitto di interesse né reale, né potenziale”

Asm-Acea, Tiziana Buonfiglio: “Non sussiste alcun conflitto di interesse né reale, né potenziale”; Terni: «Possibile conflitto di interessi ai vertici Asm». Il consigliere Orsini interroga il Comune; ASM Terni, scoppia il caso Bonfiglio: il doppio ruolo con Acea finisce sotto esame; Terni, interrogazione in consiglio comunale: Verificare il potenziale conflitto d'interessi dell'amministratore delegato di ASM.

