Confesercenti Toscana | Anna Laura Galati eletta presidente regionale di Impresa Donna

Anna Laura Galati, presidente di Impresa Donna Confesercenti Arezzo, è stata eletta presidente regionale di Impresa Donna Toscana. Con una forte esperienza nel settore, si prepara a guidare le imprese femminili della regione verso nuove sfide e opportunità, rafforzando il ruolo delle donne imprenditrici nel panorama economico toscano. La sua nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo e la valorizzazione dell’imprenditoria femminile in Toscana.

© Firenzepost.it - Confesercenti Toscana: Anna Laura Galati eletta presidente regionale di Impresa Donna La presidente di Impresa Donna Confesercenti Arezzo, Anna Laura Galati, assume il ruolo di presidente regionale di Impresa Donna Toscana. Incarico di prestigio che evidenzia la professionalità dell'imprenditrice aretina. Anna Laura Galati è stata eletta al vertice del sindacato di categoria femminile della Confesercenti Toscana L'articolo proviene da Firenze Post.

Un'imprenditrice aretina eletta presidente regionale di Impresa Donna Confesercenti Toscana La nomina https://cityne.ws/jJpjO - facebook.com facebook

