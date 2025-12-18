Confermata l' anticipazione de Il Tempo | Leone XIV ha nominato il nuovo arcivescovo di New York

Il Santo Padre Leone XIV ha ufficialmente nominato il nuovo arcivescovo di New York, confermando quanto anticipato dall'edizione cartacea del 18 dicembre 2025. La decisione segna un importante momento per l'arcidiocesi e la comunità cattolica, sottolineando l'attenzione della Chiesa verso questa grande metropoli. La nomina si inserisce in un percorso di rinnovamento e di rafforzamento della presenza religiosa nella città.

© Iltempo.it - Confermata l'anticipazione de Il Tempo: Leone XIV ha nominato il nuovo arcivescovo di New York Come anticipato in esclusiva nell'edizione cartacea del 18 dicembre 2025, Il Santo Padre Leone XIV ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'Arcidiocesi Metropolitana di New York (U.S.A.), presentata da S. Em.za il Card. Timothy M. Dolan, in sostituzione del quale ha nominato nuovo Arcivescovo Metropolita di New York (U.S.A.) S.E. Mons. Ronald A. Hicks, trasferendolo dalla Diocesi di Joliet in Illinois (U.S.A.). Di seguito l'articolo uscito su il Tempo: Negli Stati Uniti si moltiplicano le voci sulla possibile imminente nomina da parte di Leone XIV del nuovo Arcivescovo di New York in sostituzione dell'ultraconservatore e filo-trumpiano Timothy Dolan, a capo della diocesi della «grande mela» dal 2009.

