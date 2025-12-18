Conferenza stampa Italiano pre Bologna Inter | Sfidiamo una delle più forti episodio Liverpool discutibile Con Chivu è diversa

A poche ore dalla Supercoppa, l’Inter si prepara a sfidare una delle squadre più forti. La conferenza stampa italiana analizza il momento nerazzurro, i dettagli europei e l’impatto del nuovo corso targato Chivu. Tra sfide e aspettative, l’Inter si presenta compatta, con la voglia di confermare la propria forza e superare episodi controversi come quello di Liverpool.

Alla vigilia della seconda semifinale di Supercoppa italiana, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù noto per il suo calcio propositivo e organizzato, ha presentato la sfida contro i nerazzurri con parole di grande rispetto. L'allenatore ha sottolineato come la squadra milanese resti una delle più forti del panorama italiano ed europeo, ricordando anche l'episodio discusso maturato nella recente gara di Champions contro il Liverpool.

Bologna, alle 11:30 la conferenza pre Inter di Vincenzo Italiano - Giornata di vigilia a Riad per Bologna e Inter, che domani sera si giocheranno la seconda semifinale della EA SPORTS FC Supercup. m.tuttomercatoweb.com

Bologna, insieme a Italiano parlerà De Silvestri in conferenza stampa - Giornata di vigilia a Riad per Bologna e Inter, che domani sera si giocheranno la seconda semifinale della EA SPORTS FC Supercup. m.tuttomercatoweb.com

