Alla vigilia della semifinale di Supercoppa, De Silvestri sottolinea l’importanza di affrontare una sfida di altissimo livello, richiedendo il massimo impegno da parte del Bologna. Con leadership ed esperienza, il difensore rossoblù esprime rispetto per l’Inter, ma anche la ferma ambizione di mettere in campo il miglior Bologna possibile per ottenere un risultato prestigioso.

© Internews24.com - Conferenza stampa De Silvestri pre Bologna Inter: «Sfida di altissimo livello, servirà il miglior Bologna»

Inter News 24 Conferenza stampa De Silvestri: leadership ed esperienza alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro i nerazzurri, tra rispetto per l’Inter e ambizione rossoblù. Alla vigilia della seconda semifinale di Supercoppa italiana tra Bologna e Inter, è intervenuto in conferenza stampa Lorenzo De Silvestri, difensore esperto e capitano dei rossoblù, punto di riferimento dello spogliatoio emiliano. Il laterale classe 1988 ha presentato la sfida sottolineando il valore dell’avversario e l’importanza dell’appuntamento, che mette in palio l’accesso alla finale. De Silvestri ha ribadito come contro una squadra costruita per vincere serva una prestazione completa, fatta di attenzione, intensità e spirito di sacrificio, senza rinunciare all’identità mostrata dal Bologna nel percorso recente. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Bologna Inter, ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro

Leggi anche: Conferenza stampa Bastoni pre Bologna Inter LIVE: le parole del difensore alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Conference League: Fiorentina, la partenza per Losanna ritardata di due ore; Bologna, iniziata la preparazione alla sfida europea col Celta. Domani rifinitura, partenza per Vigo e conferenza stampa di Italiano; Italiano: “Lucumì da valutare, non è al massimo! La maledizione ci ha sterminati, su Ferguson, Orsolini…”; L'allenatore del Losanna Zeidler scherza in vista della Fiorentina: Felice che Antognoni non giochi.

Bologna, insieme a Italiano parlerà De Silvestri in conferenza stampa - Giornata di vigilia a Riad per Bologna e Inter, che domani sera si giocheranno la seconda semifinale della EA SPORTS FC Supercup. tuttomercatoweb.com