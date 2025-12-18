Conferenza stampa De Silvestri pre Bologna Inter | Sfida di altissimo livello servirà il miglior Bologna
Alla vigilia della semifinale di Supercoppa, De Silvestri sottolinea l’importanza di affrontare una sfida di altissimo livello, richiedendo il massimo impegno da parte del Bologna. Con leadership ed esperienza, il difensore rossoblù esprime rispetto per l’Inter, ma anche la ferma ambizione di mettere in campo il miglior Bologna possibile per ottenere un risultato prestigioso.
Alla vigilia della seconda semifinale di Supercoppa italiana tra Bologna e Inter, è intervenuto in conferenza stampa Lorenzo De Silvestri, difensore esperto e capitano dei rossoblù, punto di riferimento dello spogliatoio emiliano. Il laterale classe 1988 ha presentato la sfida sottolineando il valore dell'avversario e l'importanza dell'appuntamento, che mette in palio l'accesso alla finale. De Silvestri ha ribadito come contro una squadra costruita per vincere serva una prestazione completa, fatta di attenzione, intensità e spirito di sacrificio, senza rinunciare all'identità mostrata dal Bologna nel percorso recente.
