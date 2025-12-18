Conference Losanna-Fiorentina 1-0

Una serata di sfide intense a Losanna, con la Fiorentina che si inchina per 1-0 contro la Conference. Un risultato che condanna i viola a dover affrontare i playoff, chiudendo il campionato con un ko amaro. Il primo tempo si distingue solo per il tentativo di Fofana, che sfiora il palo, lasciando intravedere qualche spiraglio di reazione. Ora, l'attenzione si sposta alle prossime sfide decisive.

