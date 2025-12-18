Conference League 2025 26 ? Diretta Esclusiva Sky e NOW 6a Giornata | Palinsesto e Telecronisti
Scopri tutto sulla 6a giornata della Conference League 2025/26, in diretta esclusiva su Sky e NOW. Giovedì 18 dicembre alle ore 21, appuntamento con la sfida tra Losanna Sport e Fiorentina, trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Segui live il palinsesto, le telecronache e le emozioni di una delle competizioni europee più appassionanti della stagione.
Giovedi 18 DICEMBRE UEFA CONFERENCE LEAGUE 6a GIORNATA. alle 21 appuntamento con LOSANNA SPORT - FIORENTINA Sky Sport Uno e Sky Sport 252. SU SKY E IN STREAMING SU NOW 18 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CON DIRETTA GOL Approfondimento pre e postpartita affidato a STUDIO CONFERENCE LEAGUE con i giornalisti e i top talent di Sky Sport . Si torna in campo in Europa con la UEFA Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 18 dicembre in scena la sesta e ultima giornata della “league phase”, con 18 partite da seguire anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). 🔗 Leggi su Digital-news.it
