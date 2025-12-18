Confagricoltura in prima linea per la storica protesta di Bruxelles contro i tagli alla Pac

Confagricoltura si schiera con decisione contro i tagli alla Politica Agricola Comune, partecipando attivamente alla storica protesta a Bruxelles. Una delegazione di Confagricoltura Piacenza è presente oggi per esprimere il proprio sostegno e difendere gli interessi degli agricoltori italiani, in un momento cruciale per il settore. L'evento rappresenta un momento di forte unità e determinazione per tutelare il futuro dell'agricoltura europea e nazionale.

© Ilpiacenza.it - Confagricoltura in prima linea per la storica protesta di Bruxelles contro i tagli alla Pac Una delegazione piacentina di Confagricoltura è presente oggi a Bruxelles per partecipare alla grande manifestazione organizzata da Copa-Cogeca, di cui Massimiliano Giansanti è presidente oltre che presidente nazionale di Confagricoltura. Al corteo, che si annuncia come il più imponente mai.

