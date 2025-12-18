Condominio tutti pagheranno per morosi

Le nuove normative condominiali introducono responsabilità condivise tra i condomini, con obblighi di pagamenti tracciabili e regole più stringenti per l’amministratore. Chi è in regola potrebbe essere chiamato a rispondere per i mancati pagamenti dei morosi, mentre le procedure finanziarie devono avvenire esclusivamente tramite conto corrente condominiale. Inoltre, crescono i requisiti professionali per gli amministratori e l’obbligo di nominare un revisore dei conti per gli edifici più grandi.

23.01 Condòmini in regola con pagamenti passibili di essere chiamati a rispondere dei mancati pagamenti dei morosi verso terzi; pagamenti da e verso il condominio da effettuare solo in maniera tracciabile sul ccorrente condominiale;requisito della laurea per l'amministratore del condominio ed obbligo di nomina di un revisore dei conti terzo per i condomini più grandi. Sono alcuni degli elementi di una proposta di revisione della normativa sul condominio presentata da un gruppo di parlamentari. In aumento i contenziosi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Condominio, ecco la riforma: stop pagamenti in contanti, amministratori laureati e per i «morosi» pagano tutti Leggi anche: Riforma del condominio, per i morosi pagano tutti e amministratori laureati Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Amministratori laureati, stop ai contanti e per i morosi pagano tutti: ecco la riforma dei condomini voluta da Fdi - Laurea obbligatoria per gli amministratori e per i morosi pagano tutti: cosa cambia con la riforma voluta da Fdi ... ilfattoquotidiano.it

Con la riforma dei condomini per i morosi pagano tutti, stop ai contanti e obbligo di laurea per gli amministratori - La proposta di legge a firma della deputata di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini, e di altri dieci parlamentari, vuole modificare il codice civile e ridefinire i rapporti tra condòmini e amministr ... today.it

Riforma del condominio, per i morosi pagheranno tutti e i fornitori potranno rivalersi pure su chi è in regola - La riforma del condominio modifica il ruolo dell'amministratore e permette ai fornitori di rivalersi sui condòmini in regola se i morosi non pagano ... virgilio.it

Riforma del condominio amministratori laureati e per i morosi pagano tutti

#Condominio, proposta di riforma, tutti dovranno pagare per i morosi x.com

Quaranta milioni di italiani abitano in condominio ma non tutti, pur possedendo un garage, un box o un posto auto, riescono ad installare un impianto di ricarica privato. A questi si rivolge Edison Energia con un progetto innovativo di ricarica condominiale con - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.