Condò analizza il quartetto in vista della supercoppa italiana | equilibrio pressioni e una stoccata a Chivu

In vista della Supercoppa Italiana, Condò analizza il quartetto di candidate, evidenziando equilibrio e pressioni. Tra le sfide e le aspettative, il focus si concentra sull'Inter, considerata favorita ma sotto scrutinio, e sulle ambizioni di Milan, Napoli e Bologna. Un quadro complesso che mette in luce anche le opinioni sul tecnico nerazzurro e le tensioni tra le squadre più attese.

© Internews24.com - Condò analizza il quartetto in vista della supercoppa italiana: equilibrio, pressioni e una stoccata a Chivu Inter News 24 Condò dice la sua sulla Supercoppa Italiana, Inter favorita ma sotto esame: la fotografia di Milan, Napoli e Bologna e sul tecnico nerazzurro. Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò propone una lettura approfondita delle quattro squadre protagoniste della Supercoppa Italiana a Riad, partendo da un concetto chiave: la volatilità del campionato. In quattro mesi di stagione, sottolinea il giornalista, la vetta della classifica ha cambiato padrone più volte, rendendo complesso qualsiasi pronostico per il trofeo. L’ Inter è oggi davanti a tutte, ma arriva da una fase non lineare: sei partite con tre sconfitte pesanti contro Milan, Atletico Madrid e Liverpool, prima del successo di Genova che ha “lucidato l’argenteria”. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 33-30, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: match in equilibrio anche nel secondo quarto Leggi anche: Bologna in Arabia: il programma in vista della Supercoppa Italiana La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L’articolo analizza il grave problema del burnout tra gli operatori sanitari in Piemonte, dove il 90% dei 2.500 professionisti intervistati dichiara di provare malessere lavorativo. Le cause principali includono il carico di lavoro eccessivo (56,6%), compiti burocrati - facebook.com facebook

