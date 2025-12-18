Condannata in via definitiva la mandante del pestaggio di Davide Ferrerio
La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 12 anni di reclusione per Anna Perugino, mandante dell’agguato che ha ridotto in coma Davide Ferrerio. La sentenza chiude un capitolo giudiziario complesso, confermando la responsabilità dell’imputata e sancendo la fine di un lungo percorso di giustizia. Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e sollevato riflessioni sulla cronaca e sulla sicurezza.
La Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 12 anni di reclusione per Anna Perugino, la ‘mandante’ dell’aggressione che mandò in coma Davide Ferrerio. Lo rende noto il Resto Del Carlino. Il ragazzo bolognese di appena 20 anni si trovava in vacanza a Crotone quando, per uno scambio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
