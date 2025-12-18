Condannata in via definitiva la mandante del pestaggio di Davide Ferrerio

La Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 12 anni di reclusione per Anna Perugino, mandante dell’agguato che ha ridotto in coma Davide Ferrerio. La sentenza chiude un capitolo giudiziario complesso, confermando la responsabilità dell’imputata e sancendo la fine di un lungo percorso di giustizia. Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e sollevato riflessioni sulla cronaca e sulla sicurezza.

