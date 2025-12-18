Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Estrazione lettera AGGIORNATO con Calabria 7 gennaio

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorso docenti PNRR3 ha ufficialmente avviato le prove orali, con le lettere estratte per le diverse regioni e ordini di scuola. L’aggiornamento più recente riguarda la Calabria, con l’inizio delle prove previsto per il 7 gennaio. Le selezioni, bandite con DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2025, rappresentano un passaggio fondamentale per il reclutamento di docenti per infanzia, primaria e scuola secondaria.

Immagine generica

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Estrazione lettera AGGIORNATO con Calabria 7 gennaio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettera estratta e avvisi [AGGIORNATO con Umbria]

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettera estratta e avvisi [AGGIORNATO con Umbria]

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Concorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettera estratta e avvisi [AGGIORNATO con Toscana]; Prova orale concorso docenti PNRR3, in pubblicazione le lettere estratte (AVVISI aggiornati al 17 dicembre); Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Lettera estratta e avvisi AGGIORNATO con Emilia Romagna; Iniziata la pubblicazione delle lettere estratte per l'avvio delle prove orali Pnrr 3, in attesa dei voti minimi di accesso.

concorso docenti pnrr3 avvioConcorso docenti PNRR3, avvio delle prove orali. Lettera estratta e avvisi [AGGIORNATO con Toscana] - 2939/2025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. orizzontescuola.it

concorso docenti pnrr3 avvioConcorso docenti PNRR 3: novità sull’avvio della prova orale e tempistiche ufficiali - Le prove scritte del Concorso docenti PNRR 3 si sono concluse con le sessioni dedicate alla scuola dell’infanzia e primaria il 27 novembre 2025. tecnicadellascuola.it

concorso docenti pnrr3 avvioConcorso PNNR3, al via lo scioglimento per le riserve: le scadenze - Di seguito le date e le scadenze da rispettare e come poter accedere all'istanza. catania.liveuniversity.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.