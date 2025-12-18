Concorso docenti PNNR3 | USR pubblicano le Commissioni ma si cercano ancora candidature

L'USR ha pubblicato le Commissioni per il concorso docenti PNRR3, ma le candidature sono ancora aperte. I decreti del 26 ottobre 2023 definiscono le modalità di selezione per la scuola secondaria e infanzia primaria, aprendo nuove opportunità per aspiranti docenti. Restano da chiarire alcuni aspetti, mentre si attende l'arrivo di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Il Decreto del 26 ottobre 2023 n. 205 per la scuola secondaria e n. 206 per infanzia primaria e il Decreto n.8 del 19 gennaio 2024 stabiliscono i principali requisiti per i componenti delle commissioni giudicatrici e i relativi compensi che spettano in base alla funzione espletata.

