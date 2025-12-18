Concerto Nativitas al Tearo Rossini di Gioia del Colle

Il Teatro Rossini di Gioia del Colle si prepara ad accogliere il concerto “Nativitas”, un evento che inaugura la stagione 2025/2026. Avvolto dall’atmosfera natalizia, questo appuntamento musicale promete emozioni e suggestioni, offrendo un momento speciale di musica e convivialità. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale in un contesto culturale unico, grazie alla collaborazione tra il Comune di Gioia del Colle e Puglia Culture.

