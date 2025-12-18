Concerto di Natale Sinergie d’arte a San Cetteo

Vieni a vivere l’atmosfera magica del Natale con il concerto di Sinergie d’Arte, un evento imperdibile a San Cetteo. Venerdì 19 dicembre alle 21, lasciati coinvolgere dalle melodie coinvolgenti dell’ensemble vocale e strumentale che saprà regalarti emozioni e calore natalizio. Un’occasione speciale per condividere musica e convivialità in un’atmosfera unica.

© Ilpescara.it - Concerto di Natale Sinergie d’arte a San Cetteo Venerdì 19 dicembre, alle ore 21, si terrà l’atteso concerto di Natale dell'Ensemble vocale e strumentale ‘Sinergie d’Arte’ a San Cetteo.L’evento rientra nel ricco cartellone natalizio curato dall’assessorato alla cultura del comune di Pescara, che ha selezionato e sostenuto il progetto. Il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Don Francesco ricevuto da Papa Leone XIV ottiene la benedizione per i parrocchiani di San Cetteo [FOTO] Leggi anche: Musica, arte e solidarietà a Pescantina: "Concerto di Natale del Giubileo" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Danza, lirica e musica nel "Concerto di Natale" in Pieve - Danza, lirica e musica unite nella seconda edizione del “Concerto di Natale” nella Pieve di Santa Maria Assunta in Corso Italia. arezzonotizie.it CONCERTO NATALE 2024 IN SENATO, VIDEO RAI 1/ Muti con l’orchestra Cherubini: “la musica è libertà e bellezza” - Dopo il saluto del direttore Riccardo Muti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai Ministri e ai responsabili delle istituzioni (tutti presenti, tranne la Premier Meloni in missione in ... ilsussidiario.net Concerto di Natale 2024, 25 dicembre su Canale 5/ Diretta e ospiti: Alma Manera commuove con “Dolce Sentire” - Diretta Concerto di Natale 2024, tutti gli ospiti dello show: il Dolce Sentire di Alma Manera e il contest di Papa Francesco. ilsussidiario.net LA FAVOLA DI NATALE E IL CONCERTO DELLA CORALE NELLA DOMENICA DI FESTA Giornata tra giochi e musiche natalizie Dalle ore 11, nelle piazze del paese: trampolieri e musicisti, giochi per bambini, musica, ludoteca mobile, spettacolo di fuoco e - facebook.com facebook Il Concerto di Natale di ieri al Teatro dell'Opera rappresenta il senso profondo dell’impegno della Regione: valorizzare i giovani, sostenere la cultura e rendere i grandi luoghi simbolo del Lazio spazi aperti e condivisi. È un messaggio di fiducia, bellezza e part x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.