Concerto di Natale IC Cesalpino | 300 alunni si esibiranno al Teatro Tenda

Il Teatro Tenda si prepara ad accogliere il tradizionale Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Cesalpino, un evento che coinvolge 300 studenti tra i 10 e i 13 anni. L’appuntamento, in programma lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 16.30, rappresenta un momento speciale di musica e solidarietà, testimoniando l’entusiasmo e il talento delle giovani generazioni in un’atmosfera di festa e condivisione.

