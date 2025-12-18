Concerto di Natale IC Cesalpino | 300 alunni si esibiranno al Teatro Tenda

Il Teatro Tenda si prepara ad accogliere il tradizionale Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Cesalpino, un evento che coinvolge 300 studenti tra i 10 e i 13 anni. L’appuntamento, in programma lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 16.30, rappresenta un momento speciale di musica e solidarietà, testimoniando l’entusiasmo e il talento delle giovani generazioni in un’atmosfera di festa e condivisione.

Lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 16.30, il Teatro Tenda ospiterà il tradizionale Concerto di Natale dell'Istituto Comprensivo Cesalpino, un evento atteso e partecipato che vedrà salire sul palco ben 300 studenti tra i 10 e i 13 anni, protagonisti assoluti di un grande momento di musica.

