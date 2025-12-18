Concerto di Natale a Chianni

Vivi l’incanto del Natale a Chianni con un concerto indimenticabile. La Corale San Donato, guidata dal Maestro Riccardo Fattorini e accompagnata al pianoforte da Claudio Vannucci, propone un mix di canti tradizionali e moderni, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Un evento che celebra la musica come cuore pulsante delle festività, regalando emozioni autentiche e un clima di festa e solidarietà.

Concerto di Natale dell’istituto “L. Niccolini” Una serata di grande emozione e partecipazione quella del Concerto di Natale delle classi ad indirizzo musicale dell’istituto “L. Niccolini” di Ponsacco, che ha visto protagonisti i giovani musicisti dell’orchestra d - facebook.com facebook

Il Concerto di Natale di ieri al Teatro dell'Opera rappresenta il senso profondo dell’impegno della Regione: valorizzare i giovani, sostenere la cultura e rendere i grandi luoghi simbolo del Lazio spazi aperti e condivisi. È un messaggio di fiducia, bellezza e part x.com

