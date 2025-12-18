Concerto di Natale a Chianni

Vivi l’incanto del Natale a Chianni con un concerto indimenticabile. La Corale San Donato, guidata dal Maestro Riccardo Fattorini e accompagnata al pianoforte da Claudio Vannucci, propone un mix di canti tradizionali e moderni, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Un evento che celebra la musica come cuore pulsante delle festività, regalando emozioni autentiche e un clima di festa e solidarietà.

“Canti tradizionali e moderni in un’atmosfera natalizia emozionante”: protagonista la musica, che scaturisce dagli strumenti e dalle voci della Corale San Donato di Chianni sapientemente diretti dal Maestro Riccardo Fattorini, accompagnato al pianoforte da Claudio Vannucci, in un viaggio tra i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

