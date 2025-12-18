Con un battipanni suonavo Smoke on the water Da qui vedo Biagio che sogna col tempo ho vinto io | Biagio Antonacci si racconta dalla sua Rozzano – VIDEO

Biagio Antonacci rivive i ricordi di Rozzano, la sua città natale, e condivide i momenti più significativi della sua carriera. Dalla musica suonata con un battipanni alle sfide personali e professionali, il cantautore si racconta tra passato e presente, rivelando come il sogno e la determinazione abbiano plasmato il suo percorso. Un viaggio emozionante tra nostalgia e successo, che mette in luce l’uomo dietro le note.

"Con un battipanni suonavo Smoke on the water. Da qui vedo Biagio che sogna, col tempo ho vinto io": Biagio Antonacci si racconta dalla sua Rozzano – VIDEO "Forse è come quando stavo in quella cameretta, a Rozzano all'ultimo piano". Biagio Antonacci torna nella sua città e riavvolge il nastro della memoria. Il cantautore lombardo ha postato un video su Instagram con le immagini dei luoghi che hanno segnato la sua infanzia. "Con questo battipanni suonavo 'Smoke on the water '" rivela Antonacci, che racconta di quando sognava di abbattere il muro che aveva davanti agli occhi e trovare, dall'altra parte, il palasport dove un giorno avrebbe suonato. Una visione leopardiana, quel muro come la siepe del poeta che ha permesso a entrambi di immaginare l'infinito.

