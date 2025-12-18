Isabella Schicchi, a pochi mesi dal lieto evento, con il suo compagno affronta l’ultimo mese di gravidanza in un appartamento di 50 metri quadri. Con l’arrivo del loro bambino, i piani di una casa più spaziosa diventano urgenti, puntando a un nuovo inizio in un ambiente più grande, pensato per accogliere la famiglia che cresce. Un momento di transizione tra sogno e realtà, all’interno di uno spazio che si prepara a cambiare volto.

© Ilgiorno.it - "Con nostro figlio in 50 metri quadri"

Isabella Schicchi è all’ottavo mese di gravidanza. Con il compagno aveva progettato l’acquisto di una casa più grande, con una metratura doppia rispetto a quella attuale, adatta per una famiglia che si allarga. "Non possiamo fare altro che attendere – spiega – e nostro figlio crescerà in un appartamento di 50 metri quadri". Isabella è uno dei circa cento promissari acquirenti nel complesso Scalo House, cantiere sviluppato da Green Stone in via Valtellina e posto sotto sequestro più di un anno fa, il 7 novembre 2024. La Procura nei giorni scorsi ha chiuso le indagini preliminari, in vista della richiesta di processo per costruttori, progettisti, tecnici e funzionari comunali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

