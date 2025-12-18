Con l’arrivo delle feste le unghie diventano il dettaglio perfetto per esprimere lo spirito del Natale

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le feste sono il momento ideale per valorizzare ogni dettaglio, e le unghie non fanno eccezione. Unghie ben curate e decorate con temi natalizi aggiungono un tocco di magia al look, rendendo ogni occasione ancora più speciale. Scopri le tendenze e i design più belli per brillare durante le festività.

con l8217arrivo delle feste le unghie diventano il dettaglio perfetto per esprimere lo spirito del natale

© Amica.it - Con l’arrivo delle feste, le unghie diventano il dettaglio perfetto per esprimere lo spirito del Natale.

Tra glitter e decorazioni a tema, la manicure si trasforma in un piccolo capolavoro. Ispirandosi alle cartoline di Natale, è possibile creare una manicure a tema con piccoli stampini festivi, trasformando le unghie in un accessorio tipicamente natalizio. Unghie a righe in due tonalità, dall’aspetto ordinato e lucido, con un fiocco come dettaglio finale, simili a pacchetti regalo raffinati. GUARDA LE FOTO Unghie natalizie 2025, le idee migliori: eleganti e semplici, bianche e corte. Con french. 🔗 Leggi su Amica.it

Leggi anche: A Natale siamo tutti più buoni, e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn

Leggi anche: Stickers 5D per Unghie: Il Tocco di Natale Perfetto per le Tue Mani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Jennifer Lopez reinventa la french manicure: l’idea silver più chic per le feste natalizie - JLo sfoggia una french manicure argentata luminosa, elegante, semplicemente perfetta per le feste natalizie e per chi vuole brillare (con stile) ... iodonna.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.