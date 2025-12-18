Con l’arrivo delle feste le unghie diventano il dettaglio perfetto per esprimere lo spirito del Natale
Le feste sono il momento ideale per valorizzare ogni dettaglio, e le unghie non fanno eccezione. Unghie ben curate e decorate con temi natalizi aggiungono un tocco di magia al look, rendendo ogni occasione ancora più speciale. Scopri le tendenze e i design più belli per brillare durante le festività.
Tra glitter e decorazioni a tema, la manicure si trasforma in un piccolo capolavoro. Ispirandosi alle cartoline di Natale, è possibile creare una manicure a tema con piccoli stampini festivi, trasformando le unghie in un accessorio tipicamente natalizio. Unghie a righe in due tonalità, dall’aspetto ordinato e lucido, con un fiocco come dettaglio finale, simili a pacchetti regalo raffinati. GUARDA LE FOTO Unghie natalizie 2025, le idee migliori: eleganti e semplici, bianche e corte. Con french. 🔗 Leggi su Amica.it
