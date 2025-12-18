Con il premio Io sono la Uil Abruzzo premia l' incusione | il riconoscimento a quattro lavoratori esempio di integrazione

© Ilpescara.it - Con il premio "Io sono" la Uil Abruzzo premia l'incusione: il riconoscimento a quattro lavoratori esempio di integrazione “Io Sono”. Questo il nome del premio organizzato dalla Uil Abruzzo con il patrocinio del Comune di Pescara, la collaborazione della Caritas Abruzzo-Molise e l’Officina della legalità del premio nazionale Paolo Borsellino, cui cui sarà conferito il “Riconoscimento delle esperienze virtuose di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Uil Abruzzo preoccupata per il rapporto Censis: "La popolazione invecchia e le famiglie sono sempre più povere" Leggi anche: Petrucci (Fdi), incontro con la comunità albanese: “Un esempio positivo di integrazione” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. A Pescara il premio organizzato da Uil Abruzzo Io sono. Riconoscimento delle esperienze virtuose di immigrazione del nostro territorio; Pescara premia l’eccellenza dell’immigrazione nel territorio: domani la prima edizione del premio “Io sono”. Pescara premia l’eccellenza dell’immigrazione nel territorio: domani la prima edizione del premio “Io sono” - Riconoscimento delle esperienze virtuose di immigrazione nel nostro terr ... abruzzonews24.com

A Pescara il premio organizzato da Uil Abruzzo “Io sono. Riconoscimento delle esperienze virtuose di immigrazione del nostro territorio” - Riconoscimento delle esperienze virtuose di immigrazione nel nostro territorio”, organizzato da Uil Abruzzo, con il patr ... abruzzonews24.com

Con il premio "Io sono" la Uil Abruzzo premia l'incusione: il riconoscimento a quattro lavoratori esempio di integrazione - Il premio è stato consegnato durante la cerimonia svoltasti al teatro Sant'Andrea a Premiati Sara Ibrahimi, Alì Younes, Samer e Barjam. ilpescara.it

Sono aperte le candidature al Premio Naturalista dell'Anno 2025! Dedicato a giovan* ricercator* under 35 che abbiano pubblicato un lavoro che riguardi il territorio piemontese. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.