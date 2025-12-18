Con il premio Io sono la Uil Abruzzo premia l' incusione | il riconoscimento a quattro lavoratori esempio di integrazione

“Io Sono”. Questo il nome del premio organizzato dalla Uil Abruzzo con il patrocinio del Comune di Pescara, la collaborazione della Caritas Abruzzo-Molise e l’Officina della legalità del premio nazionale Paolo Borsellino, cui cui sarà conferito il “Riconoscimento delle esperienze virtuose di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il premio è stato consegnato durante la cerimonia svoltasti al teatro Sant'Andrea a Premiati Sara Ibrahimi, Alì Younes, Samer e Barjam.

