Con gli auricolari per scegliere le vittime presi tre ladri di bagagli

Una banda di tre ladri di bagagli è stata smantellata dalla Polfer alla stazione Centrale durante un servizio antiborseggio. Utilizzavano auricolari Bluetooth per coordinarsi e colpire con precisione, rendendo il loro modus operandi ancora più insidioso. L’intervento tempestivo ha permesso di fermare i malviventi prima che potessero commettere altri furti, garantendo maggiore sicurezza ai viaggiatori.

