Con gli auricolari per scegliere le vittime presi tre ladri di bagagli
Una banda di tre ladri di bagagli è stata smantellata dalla Polfer alla stazione Centrale durante un servizio antiborseggio. Utilizzavano auricolari Bluetooth per coordinarsi e colpire con precisione, rendendo il loro modus operandi ancora più insidioso. L’intervento tempestivo ha permesso di fermare i malviventi prima che potessero commettere altri furti, garantendo maggiore sicurezza ai viaggiatori.
Avevano auricolari bluetooth per comunicare tra loro, per scambiarsi indicazioni e colpire. Tre “ladri di bagagli” sono stati arestati dalla polfer in stazione Centrale nella mattinata di domenica, durante un servizio antiborseggio in borghese.I ladri di valigie in stazione CentraleGli agenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Valmontone, presi tre giovani ladri all'outlet con scarpe e capi di abbigliamento dal valore di 1300 euro
Leggi anche: Aprilia, coppia di ladri prova il colpaccio al supermercato: presi con le bottiglie di pregio
...rubare i judogi da gara ad un judoka senza la possibilità di scegliere il sostituto... è come far sparire gli sci alla partenza della gara ad uno sciatore - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.