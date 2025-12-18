Con gli auricolari per scegliere le vittime presi tre ladri di bagagli

Una banda di tre ladri di bagagli è stata smantellata dalla Polfer alla stazione Centrale durante un servizio antiborseggio. Utilizzavano auricolari Bluetooth per coordinarsi e colpire con precisione, rendendo il loro modus operandi ancora più insidioso. L’intervento tempestivo ha permesso di fermare i malviventi prima che potessero commettere altri furti, garantendo maggiore sicurezza ai viaggiatori.

Avevano auricolari bluetooth per comunicare tra loro, per scambiarsi indicazioni e colpire. Tre "ladri di bagagli" sono stati arestati dalla polfer in stazione Centrale nella mattinata di domenica, durante un servizio antiborseggio in borghese.I ladri di valigie in stazione CentraleGli agenti.

