Comunità energetiche La minoranza accusa | C’è troppa inerzia

Le comunità energetiche sono al centro di un acceso dibattito a Follonica, dove la minoranza denuncia troppa inerzia da parte dell'amministrazione. La discussione si accende durante il consiglio comunale, evidenziando le tensioni e le aspettative della cittadinanza su un tema cruciale per il futuro sostenibile del territorio.

FOLLONICA La politica energetica di Follonica finisce al centro di un acceso dibattito in consiglio comunale. I gruppi consiliari di minoranza – Partito Democratico, Andrea Pecorini sindaco e Follonica a Sinistra – hanno presentato una domanda d’attualità per avere chiarezza sulle scelte dell’Amministrazione e, in particolare, sul futuro della transizione energetica, denunciando una preoccupante ’inerzia’ in merito alle Comunità energetiche rinnovabili (Cer). Le Cer, definite dall’opposizione come un pilastro fondamentale per qualsiasi politica urbana moderna, rappresentano lo strumento per rendere i cittadini protagonisti attivi della produzione e condivisione di energia, con benefici concreti in termini di riduzione delle bollette e contrasto alla povertà energetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

