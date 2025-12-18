Comunicato Stampa | Reply riconosciuta come Microsoft Azure Expert Managed Services Provider per il 6° anno consecutivo

Reply si conferma per il sesto anno consecutivo come Microsoft Azure Expert Managed Services Provider, un riconoscimento che premia la sua eccellenza nella fornitura di servizi Azure completi e di qualità. Questo prestigioso attestato, promosso da Microsoft, conferma la capacità di Reply di supportare aziende di ogni dimensione nell’adozione e gestione delle soluzioni cloud Azure, rafforzando la sua posizione di leader nel settore dei servizi cloud.

Il programma Azure Expert MSP è stato ideato da Microsoft per identificare e validare i partner con comprovate capacità nella fornitura di servizi Azure end-to-end su larga scala. Per essere parte del programma, i partner devono soddisfare una serie di requisiti e sottoporsi ad un audit indipendente che valuta le competenze tecniche, la maturità dei processi e il successo dei clienti nella gestione di ambienti Azure complessi. Reply ha completato con successo il rigoroso processo di qualificazione di Microsoft, confermando una solida competenza in diverse Solutions Partner Designations, tra cui Reply continua a realizzare progetti strategici basati su Azure in diversi settori, sfruttando le competenze delle sue società specializzate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

