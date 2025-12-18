Comunicato Stampa | Benvenuti nella casa del futuro | Tineco porta le sue soluzioni smart al CES 2026 di Las Vegas
Tineco presenta al CES 2026 di Las Vegas un’immersione nell’innovazione smart, portando le sue soluzioni all’avanguardia direttamente nel cuore della casa del futuro. Dal 6 al 9 gennaio, uno spazio intimo e accogliente ospiterà le novità che combinano ingegneria intelligente, design raffinato e facilità d’uso. Un’occasione unica per scoprire come la tecnologia possa semplificare e migliorare la quotidianità.
Dal 6 al 9 gennaio, In uno spazio raccolto, che richiama l'intimità della casa, sarà possibile immergersi nell'innovazione Tineco, testare le ultime novità e confrontarsi con gli esperti su come ingegneria intelligente, design raffinato e semplicità d'uso possano migliorare la vita di tutti i giorni. Protagoniste dell'evento saranno le serie Scientist e Artist, con i loro best seller che hanno già conquistato il pubblico internazionale, ma non mancheranno le sorprese. Ci vediamo al CES! La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TINECO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
