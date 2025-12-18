Comune ed Esercito insieme per più piccoli inaugurato l' orto didattico all' asilo Lupetto
Il Comune e l’Esercito uniscono le forze per il benessere dei più piccoli. È stato inaugurato l’orto didattico all’asilo Lupetto, simbolo di collaborazione tra istituzioni e forze armate. Il Vicesindaco Salvatore Mondello, con delega alle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ha partecipato ai tradizionali auguri di Natale, sottolineando l’importanza di iniziative condivise per la crescita e l’educazione dei giovani.
Il Vicesindaco Salvatore Mondello, con delega alle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ha preso parte ai tradizionali auguri di natale presso l’Asilo Lupetto gestito in sinergia tra Comune, Messina Social City e Brigata Meccanizzata Aosta, alla presenza del Comandante della Brigata Aosta, Generale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
