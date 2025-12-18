Comune di Napoli nelle Feste di Natale chiusi impianti sportivi | Ferie arretrate da smaltire

Durante le festività natalizie, il Comune di Napoli sospende le attività degli impianti sportivi comunali dal 23 dicembre al 4 gennaio, in occasione delle ferie arretrate da smaltire dai dipendenti. Questa pausa temporanea permette di recuperare le ferie non usufruite, garantendo al contempo il rispetto delle normative e il benessere del personale. Un momento di pausa che coinvolge anche le strutture sportive della città, per un rinnovato entusiasmo nel nuovo anno.

Tempo di lettura: 2 minuti Vanno recuperate le ferie non godute dei dipendenti, e a Napoli gli impianti sportivi comunali si fermeranno dal 23 dicembre al 4 gennaio. Saranno dunque smaltite le ferie arretrate, ma non le calorie di cenoni e pranzi delle Feste. Struffoli, pastiere, ‘spaghetti a vongole’ e braciole non saranno riscattati in pista o in pedana. Almeno, non negli impianti del Comune di Napoli. A chiarirlo è una nota inviata dall’amministrazione cittadina alle società concessionarie delle strutture, e ai referenti di queste ultime. “Sospensione temporanea delle attività sportive – Natale 2025” è l’oggetto della comunicazione, proveniente dal Servizio Promozione Attività Sportive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

