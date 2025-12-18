Comune di Civita Castellana 36 assunzioni in cinque anni | Quando la qualità diventa eccellenza

Il Comune di Civita Castellana ha annunciato un piano di assunzioni che, tra il 2020 e il 2025, prevede 36 nuove assunzioni, oltre a numerose progressioni di carriera. Un percorso di crescita e qualità che evidenzia l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il capitale umano e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Un esempio di come l’eccellenza si costruisce giorno dopo giorno, investendo nel proprio patrimonio più prezioso.

Al Comune di Civita Castellana 36 assunzioni, 53 progressioni economiche orizzontali e 15 verticali tra il 2020 e il 2025. “È un ente virtuoso dove la qualità diventa eccellenza”, afferma il segretario generale della Uil Fp di Viterbo Diego Basile.Negli ultimi cinque anni il Comune ha assunto 36. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

