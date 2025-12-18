Comune di Civita Castellana 36 assunzioni in cinque anni | Quando la qualità diventa eccellenza

Il Comune di Civita Castellana ha annunciato un piano di assunzioni che, tra il 2020 e il 2025, prevede 36 nuove assunzioni, oltre a numerose progressioni di carriera. Un percorso di crescita e qualità che evidenzia l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il capitale umano e migliorare i servizi offerti ai cittadini. Un esempio di come l’eccellenza si costruisce giorno dopo giorno, investendo nel proprio patrimonio più prezioso.

© Viterbotoday.it - Comune di Civita Castellana, 36 assunzioni in cinque anni: "Quando la qualità diventa eccellenza" Al Comune di Civita Castellana 36 assunzioni, 53 progressioni economiche orizzontali e 15 verticali tra il 2020 e il 2025. “È un ente virtuoso dove la qualità diventa eccellenza”, afferma il segretario generale della Uil Fp di Viterbo Diego Basile.Negli ultimi cinque anni il Comune ha assunto 36. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Adriano Lattanzi, morto a 62 anni il dipendente del Comune di Civita Castellana Leggi anche: Il calciatore Alessandro Tuia scende in campo per "Civita Castellana comune europeo dello sport" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Basile (Uil FP): “Civita Castellana comune virtuoso, 36 assunzioni in 5 anni”; Tarquinia, Gioventù Nazionale: raccolta alimentare al Carrefour. Basile (Uil FP): “Civita Castellana comune virtuoso, 36 assunzioni in 5 anni” - NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – “36 assunzioni, 53 progressioni economiche orizzontali e 15 verticali. newtuscia.it

A Civita Castellana si parlerà di sport, convivenza e inclusione. Ospite Peruzzi - Sabato a Civita Castellana si parlerà di "Sport e Convivenza delle Differenze". msn.com

Ordinanza di non potabilità su tutto il territorio comunale di Civita Castellana - NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Acqua non potabile su tutto il territorio comunale di Civita Castellana. newtuscia.it

Strage del Raganello, la difesa del Comune di Civita: «Sbagliato il calcalo dei dati pluviometrici, ecco perché» x.com

DIGITALMENTIS arriva a Civita! Il prossimo Giovedì 11 dicembre 2025, presso la Sala Consiliare del Comune di Civita (CS), si terrà il secondo modulo formativo del progetto DIGITALMENTIS, organizzato da Adiconsum Calabria e promosso dal Ministero de - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.