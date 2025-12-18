Compiti a casa l’appello dell’assessore a scuole e famiglie | Più equilibrio durante le vacanze di Natale
L’assessore Marco Galateo invita scuole e famiglie a mantenere equilibrio durante le vacanze di Natale. Un richiamo all’importanza di gestire al meglio il tempo tra studio e relax, per affrontare con serenità il periodo festivo e riprendere con entusiasmo il percorso scolastico. La pausa rappresenta un momento di pausa, ma anche di responsabilità condivisa per un ritorno in classe positivo e stimolante.
La pausa natalizia, oltre a segnare un momento di interruzione delle attività scolastiche, è stata occasione per un richiamo alla misura da parte dell’assessore provinciale all’istruzione in lingua italiana, Marco Galateo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
