como insulti e minacce per fabregas dopo la roma

Dopo la sconfitta contro la Roma, il Como si trova a fronteggiare un’ondata di insulti e minacce rivolte a Fabregas sui social. L’allenatore spagnolo è stato bersaglio di commenti negativi, aggiungendo tensione a una stagione già difficile. La seconda sconfitta consecutiva, decisa da Wesley, mette in evidenza le sfide che il team deve superare per rilanciarsi nel campionato.

L’allenatore spagnolo dei lariani è stato bersagliato dagli hater sui social network: ecco cosa è successo Come se non bastasse la sconfitta, seconda consecutiva, sul campo della Roma di Gian Piero Gasperini, decisiva la rete di Wesley, il Como si ritrova con diversi problemi da affrontare in vista delle prossime partite. Cesc Fabregas, infatti, è alle prese con una vera e propria emergenza in attacco: dopo Alvaro Morata, che si è fermato anzitempo nel match contro l’Inter, hanno alzato bandiera bianca anche Addai e Assane Diao. Su quest’ultimo, in procinto di partire per la Coppa d’Africa con il Senegal, si sono concentrate le attenzioni di diversi tifosi senegalesi che hanno preso di mira l’allenatore spagnolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Fabregas, insulti e minacce dai tifosi del Senegal: Hai causato l’infortunio di Diao. Ora vedrai…; “Sarai punito”. Migliaia di insulti alla famiglia e minacce di morte: i tifosi senegalesi hanno…; Fabregas dopo Roma si ritrova al centro della bufera social: i tifosi del Senegal se la prendono per l'infortunio di Diao; Vicenda Diao, dal Senegal assalto alla pagina Instagram di mister Fabregas.

Como, insulti e minacce a Fabregas: perché dal Senegal ce l'hanno col tecnico spagnolo - Fabregas minacciato dai tifosi del Senegal: il caso Diao, infortunatosi durante la partita con la Roma, ha scatenato la shitstorm contro il tecnico del Como. sport.virgilio.it