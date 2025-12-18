Como faceva parte di un gruppo terroristico islamico | espulso un 37enne

La Polizia di Stato di Como ha completato un'importante operazione di intelligence, accompagnando alla frontiera un 37enne cittadino del Bangladesh, ritenuto affiliato a un gruppo terroristico islamico. L'intervento si inserisce in un più ampio sforzo di prevenzione e sicurezza, evidenziando l’efficacia delle attività di monitoraggio e contrasto alle minacce terroristiche sul territorio.

Como, 18 dicembre 2025 – La Polizia di Stato di Como ha messo a frutto un grande lavoro di intelligence e raccolta di informazioni, eseguendo l'accompagnamento coatto alla frontiera di un 37enne cittadino del Bangladesh, irregolare nel territorio comasco, ritenuto parte attiva, nel proprio paese di origine, di un gruppo religioso islamico di matrice terroristica. A seguito di puntuali e costanti interlocuzioni tra la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, la D.I.G.O.S. di Como e l' Ufficio Immigrazione della Questura di Como, è stato condotto un meticoloso lavoro di intelligence e capillare monitoraggio nei confronti del 37enne, che ha consentito di tenere sott'occhio ogni attività dell'uomo e ogni suo spostamento sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

