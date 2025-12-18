Commercio ad Agropoli il sindaco revoca l' anticipo di 2 date del mercato settimanale del giovedì
Il mercato settimanale di Agropoli torna alla sua normale programmazione, dopo la revoca dell’ordinanza che aveva anticipato due date. La decisione del sindaco garantisce la regolare attività commerciale e la soddisfazione di cittadini e commercianti, mantenendo viva la tradizione del mercato settimanale nel rispetto delle esigenze della comunità.
Revocata l'ordinanza riguardante l'anticipo di due date del mercato settimanale del giovedì, ad Agropoli. "Dopo un confronto per le vie brevi con i rappresentanti degli ambulanti, si è potuto apprendere che la percentuale di adesione all'anticipazione in questione è inferiore al 50%. Nel contempo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: A Falconara partono i 'Lunedì del sindaco', ogni primo lunedì del mese al mercato settimanale
Leggi anche: Cittadinanza onoraria ad Albanese, Prodi chiede la revoca: “Bologna non perseveri”. Il sindaco: “Rispettare le decisioni del Consiglio comunale”
Commercio ad Agropoli, il sindaco revoca l'anticipo di 2 date del mercato settimanale del giovedì - Il primo cittadino: "Dopo un confronto per le vie brevi con i rappresentanti degli ambulanti, si è potuto apprendere che la percentuale di adesione all'anticipazione in questione è inferiore al 50%. salernotoday.it
Agropoli, commercio in crisi. Pesce: «Parcheggi gratuiti in centro per le festività». Servizio di Ernesto Rocco - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.