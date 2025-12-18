Commento al Vangelo di oggi 18 dicembre 2025 | Mt 1,18-24
Oggi ci soffermiamo sul Vangelo di Matteo che narra il mistero dell'annuncio dell'angelo a Giuseppe. Inizia un percorso di fede e fiducia, invitandoci a riconoscere la presenza di Dio nelle nostre vite anche nei momenti più difficili. Meditare su questa parola ci aiuta a rinnovare il nostro cammino spirituale, aprendoci alla speranza e alla misericordia del Signore.
Meditiamo il Vangelo del 18 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
