Comitatro Remigrazione in città Mezzetti condanna e mette in guardia contro le provocazioni

Il recente incontro presso la sede dell'associazione Areté ha segnato il debutto del comitato Remigrazione e Riconquista, un movimento promosso da alcune realtà dell'estrema destra. Mezzetti condanna fermamente questa iniziativa, mettendo in guardia contro possibili provocazioni e tensioni che potrebbero minacciare la coesione cittadina. La presentazione sottolinea l'importanza di un dialogo responsabile e di rispetto reciproco per preservare l'armonia nel territorio.

