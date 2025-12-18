Comitatro Remigrazione in città Mezzetti condanna e mette in guardia contro le provocazioni
Il recente incontro presso la sede dell'associazione Areté ha segnato il debutto del comitato Remigrazione e Riconquista, un movimento promosso da alcune realtà dell'estrema destra. Mezzetti condanna fermamente questa iniziativa, mettendo in guardia contro possibili provocazioni e tensioni che potrebbero minacciare la coesione cittadina. La presentazione sottolinea l'importanza di un dialogo responsabile e di rispetto reciproco per preservare l'armonia nel territorio.
In queste ultime ore è stato reso pubblico un incontro presso la sede dell'associazione Areté al Direzionale 70 nel quale sarà presentato in città il comitato Remigrazione e Riconquista, movimento lanciato da alcune storiche realtà dell'estrema destra con l'obiettivo di proporre una visione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: "La città risponda alle provocazioni". Remigrazione accende la polemica . Partiti e sindacati tornano in strada
Leggi anche: Grande Fratello, Rasha mette in guardia Omer: "Non devi cedere alle provocazioni, loro giocano sporco" (VIDEO)
Remigrazione e riconquista. . Un’altra parte dell’intervento di Luca Marsella, portavoce nazionale del comitato, durante la manifestazione per la Remigrazione a Brescia. Stiamo scendendo in piazza in tutta Italia, prendi un tricolore e unisciti alla Riconquist - facebook.com facebook
Oltre 1000 persone in piazza con il Comitato #Remigrazione e Riconquista per la sua prima uscita di piazza nazionale a #Brescia. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.