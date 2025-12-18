Comitato Remigrazione in città Mezzetti condanna e mette in guardia contro le provocazioni

Il recente annuncio della nascita del Comitato Remigrazione e Riconquista ha suscitato reazioni nella città. Mezzetti condanna fermamente l'iniziativa, mettendo in guardia contro le provocazioni e i rischi di divisioni. L'incontro presso la sede di Areté al Direzionale 70 rappresenta un momento cruciale per comprendere le motivazioni e gli obiettivi di un movimento promosso da alcune realtà dell'estrema destra.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.