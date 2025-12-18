Comitato Remigrazione in città Mezzetti condanna e mette in guardia contro le provocazioni
Il recente annuncio della nascita del Comitato Remigrazione e Riconquista ha suscitato reazioni nella città. Mezzetti condanna fermamente l'iniziativa, mettendo in guardia contro le provocazioni e i rischi di divisioni. L'incontro presso la sede di Areté al Direzionale 70 rappresenta un momento cruciale per comprendere le motivazioni e gli obiettivi di un movimento promosso da alcune realtà dell'estrema destra.
In queste ultime ore è stato reso pubblico un incontro presso la sede dell'associazione Areté al Direzionale 70 nel quale sarà presentato in città il comitato Remigrazione e Riconquista, movimento lanciato da alcune storiche realtà dell'estrema destra con l'obiettivo di proporre una visione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Remigrazione e riconquista. . Un’altra parte dell’intervento di Luca Marsella, portavoce nazionale del comitato, durante la manifestazione per la Remigrazione a Brescia. Stiamo scendendo in piazza in tutta Italia, prendi un tricolore e unisciti alla Riconquist - facebook.com facebook
Questa notte il comitato Remigrazione e riconquista ha organizzato quattro blitz tra il capoluogo lariano, Aosta, Sondrio e Siena per lanciare la propria campagna politica di estrema destra x.com
