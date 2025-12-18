Comitato Anni d’Argento | Arte e solidarietà

Il Comitato Anni d’Argento ha festeggiato con gioia e solidarietà. La sala della Suvera, all’Accademia dei Rozzi, ha accolto il tradizionale pranzo di Natale, un momento speciale di incontro tra associati e ospiti. Un’occasione per condividere emozioni, arte e solidarietà, rafforzando il senso di comunità e il valore della memoria. Un giorno di festa che rimarrà nei cuori di tutti i partecipanti.

© Lanazione.it - Comitato Anni d'Argento: "Arte e solidarietà" Una bellissima giornata: la sala della Suvera, all'Accademia dei Rozzi, ha fatto da cornice al tradizionale pranzo di Natale del Comitato per la terza età Anni d'Argento, alla presenza di tanti associati e ospiti. Un appuntamento atteso, per ritrovarsi tutti insieme, tra brindisi e sorrisi. Per l'occasione sono stati anche premiati i vincitori, le vincitrici, anzi, della quinta edizione del concorso di pittura 'Anni d'Argento' che ha riscosso un grande successo, tanti i quadri realizzati con tecniche diverse, particolarmente apprezzati. A presentare l'evento, il presidente del Comitato, Marco Fedi, 'coadiuvato' dalla maestra Franca Martini, insegnante di disegno e tecniche pittoriche, componente della giuria presieduta dall'artista Stefano Pellati (che ha anche scritto e dipinto le pergamene destinate alle vincitrici).

